Кафельников не верит в проход «Спартака» в следующий раунд ЛЧ

Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал поражение московского «Спартака» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики», передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 0:2.

«Сегодня «Спартак» был во всем слабее «Бенфики» — в технике, тактике, физической подготовке, индивидуальных качествах игроков. В гостевой игре я ничего не ожидаю — путь в Лиге чемпионов для «Спартака» уже давным-давно закончен. Он закончился не начавшись», — сказал Кафельников.

Ответный поединок пройдет 10 августа, команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд. 1-й матч

«Спартак» — «Бенфика» — 0:2

Голы: 0:1 — Силва, 50; 0:2 — Жилберто, 73.

Ранее «Спартак» уступил «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.