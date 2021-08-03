Первая в истории Игр транс-женщина выступила с заявлением

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, ставшая первой в истории Игр транс-женщиной, надеется, что со временем значимость ее выступления на Олимпиаде-2020 уменьшится.

Спортсменка считает, что спорт движется к новому и более понимающему миру.

«Мы люди, и поэтому я надеюсь, что просто быть здесь уже достаточно. Все, чего я когда-либо хотела как спортсменка, — это то, чтобы меня считали спортсменкой.

Надеюсь, что это всего лишь маленький шаг. Я действительно надеюсь, что со временем значимость этого события уменьшится из-за того, что произойдет в будущем. В сообществе трансгендеров больше различий, чем общего, потому что каждый человек — индивидуальность. У каждого своя жизнь, свои обстоятельства», — приводит слова Хаббард Reuters.

Новозеландка завершила свое выступление на олимпийском турнире в Японии. Спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки в рывке в квалификации. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.

Ранее Хаббард рассказала о своем выступлении в Токио.