Узбекский форвард Шомуродов перешел в «Рому»

Нападающий Эльдор Шомуродов перешел в итальянскую «Рому». Об этом сообщает Николо Скира в своем Twitter. Сообщается, что соглашение между футболистом и римлянами подписано до 2026 года. Переход оформлен как аренда на сезон за 2,5 млн евро с обязательством выкупа за 15+2,5 млн. «Дженоа» получит 10% от перепродажи игрока.

В сезоне итальянской Серии А 2020/21 в составе «Дженоа» Шомуродов сыграл 31 матч, сумев отличиться восемь раз, и отдать одну голевую передачу. За сборную Узбекистана нападающий сыграл 31 матч, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

За всю карьеру Шомуродов провел 246 игр, в которых ему удалось отличиться 61 раз, а также отдать 13 голевых пасов.

Эльдор выступал в Российской премьер-лиге за «Ростов» с сезона 2017/19 по сезон 2020/21. Желто-синие получили от «Дженоа» за футболиста €7,5 млн.

Ранее группа преступников пыталась ограбить дом футболиста итальянской «Ромы» Криса Смоллинга.

Done deal and confirmed! Eldor #Shomurodov has just signed the contract with #ASRoma: he arrives from #Genoa on loan (€2,5M) with obligation to buy (€15M) + add-ons (€2,5M). Contract until 2026. Genoa will have the 10% on the future sale. Official announcement is coming... https://t.co/7DjlGAd9lR