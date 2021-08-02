Касаткина рассказала, что в истории с футболистом Хубуловым ее поддержал Смолов

Российская теннисистка Дарья Касаткина вспомнила конфликт с игроком «Алании» Владимиром Хубуловым, который оскорбил ее в личном сообщении после проигранного матча.

«Самая неожиданная поддержка? Мне Федя Смолов написал. Сказал, чтобы я не обращала внимания на чудаков, и пожелал удачи. Он-то в этом еще побольше меня понимает! Было приятно, конечно», — рассказала Касаткина в интервью Елены Остапенко во втором круге Уимблдона счетом 1:6, 6:3, 6:8. Футболист в нецензурной форме раскритиковал теннисистку за вылет с турнира.

Хубулов извинился перед Касаткиной за оскорбительные сообщения. Футболист пообещал впредь не совершать подобные «необдуманные поступки». В настоящее время его страница в Instagram удалена.

Ранее сообщалось, что «Алания» наказала оскорбившего Касаткину футболиста.