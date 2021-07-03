«Алания» наказала оскорбившего Касаткину футболиста

Владикавказская «Алания» оштрафовала футболиста Владимира Хубулова за оскорбительные высказывания в адрес российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

«За нанесение репутационного ущерба клубу и неподобающее поведение принято решение оштрафовать Хубулова на сумму в размере трех месячных окладов. Мы еще раз приносим извинения Дарье Касаткиной и желаем успехов в карьере», — говорится в сообщении, опубликованном на страницы «Алании» в Instagram.

2 июля Касаткина опубликовала в сторис Instagram сообщения, которые прислал ей Хубулов после ее поражения от представительницы Латвии Елены Остапенко во втором круге Уимблдона счетом 1:6, 6:3, 6:8. Футболист в нецензурной форме раскритиковал теннисистку за вылет с турнира.

Ранее Хубулов извинился перед Касаткиной за оскорбительные сообщения. Игрок отметил, что его высказывания в адрес спортсменки. Футболист пообещал впредь не совершать подобные «необдуманные поступки». В настоящее время его страница в Instagram удалена.