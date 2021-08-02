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Олимпиада 2020

МИД Франции: для Европы будет честью принять Тимановскую

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Issei Kato/Reuters

МИД Франции заявил, что Европа готова предоставить политическое убежище белорусской спортсменке Кристине Тимановской. Об этом заявил на брифинге официальный представитель французского дипломатического ведомства.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, для Европы будет честью в кратчайшие сроки принять госпожу Тимановскую и предоставить ей политическое убежище», - заявил представитель МИД.

Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее муж Тимановской Арсений Зданевич объяснил, почему решил уехать из Белоруссии.

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