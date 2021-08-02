Муж Тимановской объяснил, почему решил уехать из Белоруссии

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, рассказал, по какой причине решил покинуть Белоруссию после скандала, случившегося на Олимпиаде в Токио с его супругой.

«Я узнал о произошедшем от жены. Информацию моментально подхватили СМИ Белоруссии и начали транслировать на всю страну. Было принято решение уехать из страны конкретно мне, а Кристине — идти в посольство и просить помощи. Никто со мной не связывался из руководства страны. В настоящий момент нахожусь на территории Украины. Тут у нас есть знакомые, которые на первое время могут помочь, пока я не смогу приехать к супруге», — приводит слова Зданевича RT.

Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию.

Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее депутат Государственной думы Оксана Пушкина заявила, что в истории с Тимановской виноваты белорусские чиновники.