Тренер теннисиста Карацева прокомментировал конфликт с Рублевым в финале Токио-2020

Егор Яцык, тренер российского теннисиста Аслана Карацева, высказался об инциденте, произошедшем в финале микста на Олимпиаде-2020 в Токио. Напомним, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото, обыграв соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. На тай-брейке Рублев обратился с претензией к Яцыку.

«Некоторые СМИ написали, что я матерился во время матча, но это не так, ничего такого не было, более того, веди я себя подобным образом, арбитр бы вмешался и сделал предупреждение. С моей стороны все было корректно, я понимал, что в первую очередь здесь ребята играют за Россию. Да, я поддерживал громко, но я не мог иначе, когда играет Аслан. Матч за золото Олимпиады, все понимают, что это.

Я не понял претензий Андрея Рублева, я действовал в пределах правил, ничего не нарушал. После игры мы поговорили, обсудили все, каждый высказал свою позицию. Это эмоции, золотая медаль Олимпиады, и я не мог действовать иначе. Я не могу сидеть спокойно, когда у моего подопечного ключевой момент поединка, я тренер и должен давать эмоцию», — приводит слова Яцыка ТАСС.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится под защитой властей Токио.