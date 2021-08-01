Белорусская спортсменка пристыдила Тимановскую из-за ситуации вокруг нее на Олимпиаде

Прыгунья в длину из Белоруссии Анастасия Мирончик-Иванова высказалась о соотечественнице Кристине Тимановской, оказавшейся в центре скандала на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место. В Белоруссию девушка возвращаться не хочет, так как опасается, что ее могут посадить в тюрьму.

«Стыдно для спортсменки такого уровня, для спортсменки нашей национальной команды, защищающей честь страны, попасть в такую ситуацию. Все очень расстроены. Я неоднократно наблюдала за ней и прочувствовала на себе тот негатив, который проявлялся в мой адрес. Спортсмены это подтвердят.

Здесь мы наблюдали какое-то ее беспокойство, какое-то хаотическое движение. Что-то ее гложило. Но в тот момент она вела себя тихо, спокойно, не выносила сор из избы. Но потом последовали такие действия, которые очень разочаровали всех нас и всех болельщиков», — рассказала легкоатлетка на канале «Беларусь 1».

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что его страна готова предоставить политическое убежище Кристине Тимановской.