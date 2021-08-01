Расписание финалов Олимпиады в Токио на 2 августа

2 августа на Олимпийских играх — 2020 в Токио будут разыграны 22 комплекта медалей в 10 видах спорта.

Олимпийские игры-2020 в Токио

2 августа

Расписание финалов

Легкая атлетика

Прыжки в длину, мужчины

4.20

100 м с/б, женщины

5.50

Метание диска, женщины



14.00

3000 м с/п, мужчины



15.15

5000 м, женщины

15.40

Бадминтон

Пары, женщины

7.00 – матч за бронзу, 7.50 – финал

Мужчины



14.00 – матч за бронзу, 14.50 – финал

Пулевая стрельба

Пистолет, скоростная стрельба, 25 м, мужчины

8.30

Российский участник: Леонид Екимов

Винтовка, 3 положения, 50 м, мужчины

10.50

Российский участник: Сергей Каменский

Парусный спорт

49-й класс FX, женщины

8.33

49-й класс, мужчины

9.33

Тяжелая атлетика

До 87 кг, женщины

9.50

Свыше 87 кг, женщины

13.50

Конный спорт

Троеборье, команды

11.00

Троеборье

14.45

Российские участники: Андрей Митин, Михаил Настенко

Спортивная гимнастика



Кольца, мужчины

11.00

Российский участник: Денис Аблязин

Вольные упражнения, женщины

11.57

Российские участники: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова

Опорный прыжок, мужчины

12.51

Российский участник: Никита Нагорный, Денис Аблязин

Велотрек

Командный спринт, женщины

12.06

Российские участницы: Дарья Шмелева – Анастасия Войнова

Греко-римская борьба

До 60 кг, мужчины

13.30

До 130 кг, мужчины

13.30

Вольная борьба

До 76 кг, женщины

14.55

Ранее сообщалось, что в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио первую строчку занимает Китай. Россия идет на пятом месте.