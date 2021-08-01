Олимпийский призер: с отстраненной от Игр белорусской легкоатлеткой поступили правильно

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх — 2020 в Токио, поделился мнением о ситуации со легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

«Мне не нравится Тимановская. Она ведет себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова», — приводит слова Недосекова «Прессбол».

Напомним, спортсменка раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летних Олимпийских играх. После этого Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио.

Тимановская попросила Международный Олимпийский комитет (МОК) о помощи. В комитете заявили, что изучают ситуацию вокруг спортсменки.

Ранее Кристина Тимановская отреагировала на заявление Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, который заявил, что спортсменка покидает Игры в связи с эмоционально-психологическим состоянием.