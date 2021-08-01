Гимнаст Нагорный заявил, что «облажался» в финале вольных упражнений на Играх

Российский гимнаст Никита Нагорный подвел итоги своего выступления в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Эмоции интересные, непонятные какие-то. Я не рисковал, а выходил и делал ту программу, которую готовил, мой именной прыжок изначально в нее входил. Много можно найти всяких следствий, но сейчас уже ничего не сделаешь, разве что на будущее применить. Грустно. Облажался я сегодня. Здесь нужно собраться и достойно выступить в оставшиеся два дня», — приводит слова спортсмена РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Нагорный набрал 13,066 балла и расположился на седьмой строчке. Золото завоевал представитель Израиля Артем Долгопят (14,933). Второе место занял испанец Райдерлей Сапата (14,933). Бронзовым призером стал китаец Жотэн Сяо (14,766).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.