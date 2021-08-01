Российские гимнастки не смогли завоевать медали в опорном прыжке на Олимпиаде

Бразильская гимнастка Ребека Андраде завоевала золото Олимпийских игр — 2020 в опорном прыжке.

Спортсменка получила 15,083 балла. Второе место заняла представительница США Микейла Скиннер (14,916). Бронзовым призером стала кореянка Со Чон Ё (14,733).

Россиянка Ангелина Мельникова заняла пятое место (14,683), а ее соотечественница Лилия Ахаимова расположилась на шестой строчке (14,666).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Никита Нагорный попросил прощения за бронзовую медаль, которую он завоевал в личном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио. За шесть видов россиянин получил 88,031 балла. Золото завоевал японец Даики Хасимото (88,465). Вторым стал представитель Китая Жотэн Сяо (88,065).

Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика

Женщины. Опорный прыжок. Финал

1. Ребека Андраде (Бразилия) — 15,083.

2. Микейла Скиннер (США) — 14,916.

3. Со Чон Ё (Южная Корея) — 14,733...

5. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,683.

6. Лилия Ахаимова — 14,666.