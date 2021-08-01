Глава ОКР опубликовал трогательный пост после победы дочери на Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на победу своей дочери Софии Поздняковой в командных соревнованиях по фехтованию на Олимпиаде.

«Мои дочери как-то космически быстро стали взрослыми и самостоятельными. Подумал об этом вскользь, взглянув на фото, на котором совсем еще маленькая Соня беззаботно улыбается миру вокруг нее. Нет большего счастья, чем счастье тех, кого любишь. Сегодня я увидел Соню абсолютно счастливой и при этом спокойной и уверенной в себе», — написал Поздняков в Instagram.

В решающем поединке Россия обыграла Францию со счетом 45:41.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее экс-фигуристка Ирина Роднина поделилась впечатлениями от победы российских саблисток в финале командных соревнований на Олимпиаде.