Роднина рассказала о сильном характере российских саблисток

Экс-фигуристка Ирина Роднина поделилась впечатлениями от победы российских саблисток в финале командных соревнований на Олимпиаде, передает «Спорт-Экспресс».

«Во-первых, я поздравляю всю нашу команду с этим золотом. Меня очень порадовала Софья Великая. Ее внутренняя уверенность распределилась на всех участниц команды, это определило результат. Они большие молодцы. Нужно иметь сильный характер, чтобы отыграть такое большое преимущество в финале Олимпиады», — сказала Роднина.

Напомним, Россия одолела Францию со счетом 45:41.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.