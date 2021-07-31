Захарова: у западных СМИ настоящее беснование по поводу участия России в Играх

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о реакции западных СМИ по поводу участия России в летних Олимпийских играх в Токио.

«Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в токийской Олимпиаде. Их трясет от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от российской символики на майках журналистов», — написала Захарова в Telegram.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российские саблистки выиграли Олимпиаду в командном турнире. В финале россиянки обыграли Францию.