Женская сборная России по волейболу разгромила США

Женская сборная России по волейболу в рамках матча четвертого тура группового этапа олимпийского турнира одержала убедительную победу над представительницами США.

Итоговый счет игры — 3:0 (25:20, 25:12, 25:19). Этот результат позволил подопечным Серджо Бузато досрочно обеспечить себе место в четвертьфинале.



Напомним, что в последнем матче группового этапа россиянки сыграют против сборной Турции.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что бронзовая призерка летних Олимпийских игр 2008 года по легкой атлетике Блессинга Окагбаре из Нигерии отстранена от соревнований Олимпиады в Токио из-за положительного допинг-теста.