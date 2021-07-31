Гимнастка Байлз испытывает проблемы с ориентацией в пространстве

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз раскрыла подробности своего психологического состояния, из-за которого ей пришлось сняться с соревнований в командном многоборье на Играх в Токио.

Гимнастка заявила в Instagram, что испытывает проблемы с ориентацией в пространстве.

«Я испытывала это чувство раньше. Говоря простым языком, это окаменение, безуспешная попытка синхронизировать свое тело и разум. Может быть, оно вызвано стрессом, но я не уверена, что это на 100% так», — заявила Байлз.

Напомним, женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.

Ранее сообщалось, что олимпийской чемпионке из Росгвардии присвоили звание лейтенанта.