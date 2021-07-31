Широков назвал условие, при котором дверь в сборную для Дзюбы закроется

Бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков высказался о перспективах нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России по футболу.



По его словам, если 33-летний форвард перестанет выбирать правильную позицию, то потеряет место как в составе клуба, так и в составе национальной команды.

«Я был на матче «Зенита» с «Химками» — стоя в футбол давно не играют, и Семак еще долго терпел, не делая замену.

Дзюба просто стоял весь матч, был где угодно, но только не там, где должен был быть нападающий. Если это так и будет продолжаться, он может не попасть в сборную России», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» принял решение расстаться с полузащитником сборной Польши Гжегожем Крыховяком.