Тарпищев рассказал, что поможет Хачанову выиграть финал Олимпиады

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала Олимпиады между россиянином Кареном Хачановым и Александром Зверевым из Германии, передает РИА «Новости».

«Так, как Хачанов сейчас подает — любого может обыграть. Но надо, чтобы мандража не было. Будем пытаться завтра его настрой сохранить», — сказал Тарпищев.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов в 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио обыграл Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:3.