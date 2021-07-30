Российские теннисисты разыграют между собой золото ОИ в миксте

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал Олимпийских играх в миксте.

В матче 1/2 финала российская пара обыграла Нину Стояновича и Новака Джоковича из Сербии. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

За звание олимпийских чемпионов Веснина и Карацев поспорят с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым, которые также представляют Россию.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев вышли в финал Олимпийских игр — 2020 в смешанном парном разряде.