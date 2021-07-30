Пловец Рылов опубликовал пост о словах американца, что в финале «не все было чисто»

Евгений Рылов, завоевавший золото Олимпийских игр — 2020 на дистанции 200 метров на спине, отреагировал на слова своего соперника — американца Райана Мерфи, ставшего вторым в финальном заплыве.

Напомним, Мерфи заявил: «На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны».

«О сегодняшней пресс-конференции. Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», — написал Рылов в Instagram.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Евгений Рылов стал первым пловцом в истории России и СССР, которому удалось стать абсолютным олимпийским чемпионом в личных дистанциях на спине.