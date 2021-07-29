Россиянки выиграли серебряные медали в академической гребле на Играх-2020

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская принесли России серебро в академической гребле на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Они показали время 6:51.45.

В финале парных двоек отечественные спортсменки уступили новозеландкам чуть более секунды (6:50.19). Стоит отметить, что на отметке в 1000 метров Степанова и Орябинская шли четвертыми.

Бронзу завоевали представительницы Канады Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее чемпион Игр-2020 Криштоф Милак заявил, что не смог побить мировой рекорд из-за проблем с шортами.