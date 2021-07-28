Чилийский журналист — о скандале с Медведевым в Токио: мои слова были немного изменены

Чилийский журналист Себастьян Варела Намиа объяснил свою позицию, которую он хотел донести до российского теннисиста Даниила Медведева в Токио. Напомним, в микст-зоне журналист спросил об отношении Медведева к тому, что Россия несет «клеймо обманщика» в Токио. Теннисист вспылил и заявил, что никогда больше не желает видеть этого журналиста.

«Насколько я слышал и смог понять через переводчик гугл, читая некоторые российские сайты, мои слова в миксте на теннисе были немного изменены. Я спросил его, чувствует ли он клеймо обманщиков на российских спортсменах и что ощущает по этому поводу. Я спросил, чувствует ли он это клеймо или нет. Я не сказал, что русские — обманщики. Я не судья. Он бы мог ответить, что да, он чувствует это, но это неправда — русские не обманщики.

Карен Хачанов на этот же вопрос ответил совершенно иначе: «Я сдал пятьдесят или шестьдесят допинг-тестов». Может быть, Медведев решил, что называю его или всех российских спортсменов обманщиками, но я не называл. Я спросил, чувствует ли он это клеймо», — цитирует журналиста «Матч ТВ».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бронзовый призер Игр-2004 по дзюдо, бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов прокомментировал «Газете.Ru» скандал между российским теннисистом Даниилом Медведевым и чилийским журналистом.