Российский баскетболист, порвавший кроссовок в финале ОИ, оставил вторую пару в деревне

Российский баскетболист 3x3 Илья Карпенков, порвавший кроссовок во время финала Игр-2020 против Латвии, объяснил, почему не взял на игру вторую пару.

«С собой на матч я взял только одну пару, другая осталась в деревне. Почему? А кто же знал, что в итоге так произойдет. Теперь буду готов к такому. Отмечу, что обычно обувь так не рвется», приводит слова Карпенкова «Матч ТВ».

Напомним, мужская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла Латвии в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио и завоевала серебряные медали (18:21).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский гимнаст Никита Нагорный попросил прощения за бронзовую медаль, которую он завоевал в личном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.