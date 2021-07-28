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Олимпиада 2020

Четырехкратная олимпийская чемпионка Байлз снялась с многоборья

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Dylan Martinez/Action Images/Reuters

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась от участия в индивидуальном многоборье на Играх в Токио, сообщается на странице Федерации спортивной гимнастики США в Twitter.

«Симона Байлз снялась с финала командных соревнований из-за медицинских проблем. Она будет ежедневно проходить обследование для определения возможности получения медицинского допуска для дальнейших выступлений», — отмечается в заявлении.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее гимнастка заявила, что снялась с командных соревнований из-за психологических проблем. Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который у нее не получился. У нее была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку среди американских спортсменок — 13,766 балла.

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