Актриса Самбурская: никогда не понимала, как можно мешать политику и Олимпиаду

Актриса Настасья Самбурская высказалась о том, что российские спортсмены выступают на Олимпийских играх — 2020 в Токио без национальной символики.

«Никогда не понимала, как можно примешивать политику к Олимпийским играм. Я помню, как на уроках истории в школе меня поражал сам масштаб события. Отменялись войны, наступало перемирие и спортсмены из разных уголков планеты соревновались. Это всегда было праздником для людей.

То, что сейчас наших спортсменов лишают поддержки, заставляют выступать без флага, гимна, под нейтральными названиями — это все никак не вяжется с тем, какими должны быть настоящие Олимпийские игры.

Желаю нашим ребятам огромной силы воли. Для вас это тот самый момент, к которому вы готовились и готовитесь всю жизнь. Пусть сегодняшнее название нашей сборной ROC действительно будет созвучно слогану, как сказал господин Лавров — we will rock you!» — написала актриса в Instagram.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио в парном разряде.