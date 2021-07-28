Сменился лидер медального зачета Олимпиады, Россия — четвертая

Благодаря победе китаянок Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй, Сяотун Цуй на Олимпийских играх — 2020 в Токио в соревнованиях по академической гребле в четверке парной сборная Китая возглавила медальный зачет Игр.

Академическая гребля. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Четверка парная

1. Китай (Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй, Сяотун Цуй) — 6.05,13.

2. Польша (Агнешка Кобус-Завойская, Марта Величко, Мария Сайдак, Катаржина Цилльман) — 6.11,36.

3. Австралия (Риа Томпсон, Роуэна Мередит, Хжрриет Хадсон, Кэйтлин Кронин) — 6.12,08.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего).

1. Китай – 10-5-8 (23)

2. Япония – 10-4-5 (19)

3. США – 9-8-8 (25)

4. Россия — 7-7-4 (18)

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