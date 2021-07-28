Баскетболисты сборной Словении играли в покер с водкой и кальяном на Олимпиаде

В сети появились фотографии, на которых баскетболисты сборной Словении играют в покер с водкой и кальяном, сообщает sidelinesources.com.

Фото, сделанные в раздевалке словенцев, опубликовала в сториз Instagram баскетболистка сборной Испании Кристина Оувинья.

Словенцы уверенно победили сборную Аргентины (118:100) в первом матче олимпийского турнира в Токио. 22-летний Дончич набрал 48 очков (18/29 с игры), 11 подборов, 5 передач и 3 блок-шота.

Ранее сообщалось, что на баскетбольном турнире Олимпиады Лука Дончич установил два исторических рекорда и рекорд века.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.