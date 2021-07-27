Сборная США вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр — 2020

Сборная США поднялась на первую строчку в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио, сместив на второе место Японию. Тройку замыкает Китай. Сборная России осталась на четвертой строчке.

Таким образом, США и Япония имеют по восемь золотых медалей в своем активе, но американцы обгоняют хозяев Олимпиады по общему количеству медалей (19 против 13).

У России в активе пять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золотую медаль Токио-2020 на стометровке на спине, заявил, что организаторы не разрешили ему выйти на награждение в маске с изображением кота.