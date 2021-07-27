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Олимпиада 2020

Сборная США вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр — 2020

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Fabrizio Bensch/Reuters

Сборная США поднялась на первую строчку в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио, сместив на второе место Японию. Тройку замыкает Китай. Сборная России осталась на четвертой строчке.

Таким образом, США и Япония имеют по восемь золотых медалей в своем активе, но американцы обгоняют хозяев Олимпиады по общему количеству медалей (19 против 13).

У России в активе пять золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золотую медаль Токио-2020 на стометровке на спине, заявил, что организаторы не разрешили ему выйти на награждение в маске с изображением кота.

1
США
19
8
3
8
2
Япония
13
8
2
3
3
Китай
19
7
5
7
4
Россия
15
5
7
3
5
Великобритания
10
4
5
1
6
Австралия
7
3
1
3
7
Южная Корея
7
3
0
4
8
Косово
2
2
0
0
9
Италия
9
1
4
4
10
Канада
5
1
3
1

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