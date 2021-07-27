«Гол «Спартака» отменен, пенальти в ворота ЦСКА не назначен»: Салихова раскритиковала судей

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о судействе в матчах первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

»«Спартаку» отменили гол, в ворота ЦСКА не назначен пенальти. Идем по графику. Интересно, а Руя Виторию предупреждали о такой забаве, как судейский корпус?» — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Напомним, в первом туре «Спартак» уступил «Рубину» 0:1, единственный мяч на 60-й минуте забил Илья Самошников. ЦСКА обыграл «Уфу» со счётом 1:0. Победным мячом отметился нападающий армейцев Антон Заболотный.

В следующем туре подопечные Руя Витории встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 30 июля. «Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 30 июля.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев после поражения москвичей от казанцев со счетом 0:1 высказался о состоянии столичной команды.