Карпин рассказал об изменениях, которые необходимы российскому футболу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об изменениях, которые необходимы отечественному футболу, передает «Чемпионат.com».

«Многое можно изменить, но если не изменить менталитет — толку никакого не будет. Можно в три защитника играть, можно в два, но, если делать это с опаской или выжидая — не будет результата. Хотите, назовите это страхом или опаской, но главное — никого не бояться», — сказал Карпин.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Карпин рассказал о будущем в национальной команде нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.