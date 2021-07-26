Хоркина о комбинезонах немецких гимнасток: пусть делают, что хотят, мы смотрим на другое

Прославленная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала акцию немецких спортсменок на Олимпиаде в Токио. Гимнастки из Германии вышли на квалификацию в закрытых комбинезонах, выразив таким образом негативное отношение к сексуализации женщин в спорте. Хоркина скептически отнеслась к этой инициативе, отметив, что подобная форма должна оставаться на усмотрение немок, а в спорте ценится совсем иное.

«Пусть делают, что хотят, если Международная федерация гимнастики им это разрешила. Мне главное, чтобы наши девочки завтра выступили хорошо, глядя на мальчиков. А по этой ситуации – она к спорту не имеет отношения. Лозунг Олимпийских игр – «быстрее, выше, сильнее!» Теперь еще и «вместе». Кто сильнее, смелее, тот и победитель. Есть правила соревнований, есть утвержденная форма. Если форму немок утвердили, значит, они имеют на это право. Обсуждать здесь вообще нечего, обсуждать надо очки, секунды, рекорды. А еще – мастерство, умение, профессионализм и красоту исполнения. А эстетика должна быть дополнением к тому, что я выше перечислила», — сказала Хоркина «Газете.Ru».

По мнению знаменитой спортсменки, подобная форма может быть еще и опасной, поскольку может помешать выполнению определенных элементов и даже привести к травмам. Хоркина убеждена, что смена формы имеет смысл только если альтернативный костюм безопасен.

«Мы знаем, что в художественной гимнастике есть юбочки, комбинезоны – у девчонок есть выбор, в чем выступать. У нас двойное сальто в группировке – есть такой элемент, когда руками берешь коленочки. Если спортсменка в комбинезоне пойдет на такой элемент и руки соскользнут, убьется же! Тут самое главное, чтобы им этот костюм не мешал. А так – нравится им, ну и пусть. Мы, профессионалы, смотрим на другое. Но при этом надо понимать, что руки правда скользят, это опасно. Если им удобно и есть гарантия, что ничего не соскользнет – ради бога», — заключила Хоркина.