Британия сместила Россию еще на одну позицию в медальном зачете Игр-2020

На Олимпийских играх — 2020 в Токио прошел медальный заезд на 28,25 км по пересеченной местности у мужчин в дисциплине маунтинбайк, в котором победу одержал британский спортсмен Томас Пидкок. Благодаря этому команда Великобритании сместила Россию еще на одну позицию в медальном зачете.

В копилке российской команды одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые медали. Россия занимает седьмое место в медальном зачете Игр.

Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего).

1. США – 7-3-4 (14)

2. Китай – 6-3-6 (15)

3. Япония – 6-1-2 (1)

...

7. Россия — 1-4-3 (8)

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх — 2020 в соревнованиях по прыжкам в воду среди мужчин (синхронная вышка 10 м) Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовую медаль.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.