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Российский хоккеист был выбран на драфте НХЛ, стоя на балансировочной платформе

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fhr.ru

Нападающий петербургского СКА Никита Чибриков рассказал, чем был занят, когда клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег» выбирал его на драфте НХЛ.

«Мне прислали через агента сразу 32 кепки, и когда меня выбрали бы на драфте, нужно было отыскать нужную, — объяснил Никита. — Еще мне дали ссылку, где смотреть драфт. Я же сейчас на сборах со СКА. И вот встал полшестого утра по России, когда первые 15 пиков прошли. Досмотрел до конца первого раунда. Меня не выбрали, я лег дальше спать. Утром уже была тренировка команды. А вечером меня выбрал «Виннипег». Я как раз поднимал гантелю, стоя на балансировочной платформе.

Да, у меня были какие-то ожидания. Но так сложилась судьба. Значит, все к лучшему. Если «Виннипег» меня выбрал, то я им нужен. Вообще драфт — это только этап карьеры. Определенная ступенька, отметка твоего развития. Ты чего-то достиг, но нужно стремиться вперед. Ты с детства смотришь НХЛ, мечтаешь попасть в эту лигу, потом тебя драфтуют. И ты понимаешь, что на правильном пути», — приводит слова Чибрикова сайт НХЛ.

Из-за пандемии коронавируса драфт НХЛ проходил с задержкой на один месяц по сравнению с обычным временем. На драфт были допущены хоккеисты, которые родились между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года, а также задрафтованные клубом НХЛ на Драфте-2019, но не подписавшие контракт.

Ранее стало известно, что «Баффало Сейбрз» под общим первым номером выбрал 18-летнего канадца Оуэна Пауэра.

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