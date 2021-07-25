Российский хоккеист был выбран на драфте НХЛ, стоя на балансировочной платформе

Нападающий петербургского СКА Никита Чибриков рассказал, чем был занят, когда клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег» выбирал его на драфте НХЛ.

«Мне прислали через агента сразу 32 кепки, и когда меня выбрали бы на драфте, нужно было отыскать нужную, — объяснил Никита. — Еще мне дали ссылку, где смотреть драфт. Я же сейчас на сборах со СКА. И вот встал полшестого утра по России, когда первые 15 пиков прошли. Досмотрел до конца первого раунда. Меня не выбрали, я лег дальше спать. Утром уже была тренировка команды. А вечером меня выбрал «Виннипег». Я как раз поднимал гантелю, стоя на балансировочной платформе.

Да, у меня были какие-то ожидания. Но так сложилась судьба. Значит, все к лучшему. Если «Виннипег» меня выбрал, то я им нужен. Вообще драфт — это только этап карьеры. Определенная ступенька, отметка твоего развития. Ты чего-то достиг, но нужно стремиться вперед. Ты с детства смотришь НХЛ, мечтаешь попасть в эту лигу, потом тебя драфтуют. И ты понимаешь, что на правильном пути», — приводит слова Чибрикова сайт НХЛ.

Из-за пандемии коронавируса драфт НХЛ проходил с задержкой на один месяц по сравнению с обычным временем. На драфт были допущены хоккеисты, которые родились между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года, а также задрафтованные клубом НХЛ на Драфте-2019, но не подписавшие контракт.

Ранее стало известно, что «Баффало Сейбрз» под общим первым номером выбрал 18-летнего канадца Оуэна Пауэра.