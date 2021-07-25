Российская медалистка Игр в тхэквондо заявила, что тренировалась в спаррингах с мужем

Российская тхэквондистка Татьяна Минина рассказала о совместной с мужем подготовке к Олимпийским играм — 2020 в Токио, где спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 57 кг. Россиянка ответила на вопрос, является ли ее супруг тяжелым соперником.

«Ой, да! Максимально тяжелый. Но мне это было очень нужно. Во-первых, он всегда рядом. Во-вторых, прекрасно разбирается в тхэквондо. И масса у него побольше… Эх, бил меня. На тренировках. Его вклад в мое серебро очень большой. Еще он мне помогал разбирать соперниц», - приводит слова Мининой Sport24.

Также Минина рассказала, что познакомилась с мужем на сборах.

«А где нам еще мужей искать, кроме как на сборах? Мы там 80 процентов проводим. Конечно, там у некоторых завязываются отношения. Хорошо, что это не «повстречались и ладно», а до серьезных отношений доходит — люди женятся, замуж выходят.

Вообще, странно начинать отношения на сборах, ведь мы оба из Челябинска. Дело в том, что он старше на 4 года. И как-то всегда был для меня просто человеком из старшей команды. Но потом я попала во взрослую сборную. И как-то все получилось, сложилось», — сказала Минина.

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