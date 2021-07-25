Узбекистан догнал Россию по числу золотых медалей на Играх-2020

Узбекский тхэквондист Улугбек Рашитов победил британца Брэдли Синдена в финале олимпийского турнира в весовой категории до 68 кг. Таким образом, Узбекистан догнал Россию по количеству золотых медалей на Олимпиаде в Токио. Суммарно российские спортсмены завоевали семь медалей, но только одна из них золотая. Напомним, ранее россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российская тхэквондистка Татьяна Минина заняла второе место на олимпийском турнире в весовой категории до 57 кг.