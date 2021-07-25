Нападающий «Рубина» Деспотович сравнил себя с Дзюбой

Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович сравнил себя с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Широков сказал, что я круче или наравне с Дзюбой? Он человек, который разбирается и все видит. Не могу сказать, круче я или нет, потому что Дзюба каждый год забивает 20 мячей в РПЛ. Но если бы я играл в «Зените», то тоже бы забивал 20. В том чемпионате чуть фарта не хватило, где-то вратарь вытащил, где-то в штангу попал. Так бы тоже 20 залетело», – приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Деспотович выступает за казанцев с 2020 года, перейдя из «Оренбурга». В прошлом сезоне игрок принял участие в 26 матчах РПЛ и отметился в них 14 голами и четырьмя результативными передачами.

24 июля «Рубин» обыграл московский «Спартак» с минимальным счетом 1:0 в стартовом туре РПЛ.

Во 2-м туре клуб из Татарстана сыграет с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Джордже Деспотович заявил, что ни с одним защитником в РПЛ он не имел проблем.