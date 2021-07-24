«Рубин» неожиданно обыграл «Спартак» в матче первого тура РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл московский «Спартак» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч забил Илья Самошников. Он отличился на 49-й минуте.
В следующем туре подопечные Руя Витории встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 30 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.
«Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 1-й тур
«Рубин» — «Спартак» — 1:0
Гол: 1:0 — Самошников, 49.
Ранее бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев прокомментировал мнение о том, что новый главный тренер сборной России Валерий Карпин откажется от вызова Артема Дзюбы из-за давнего конфликта, когда нападающий играл за «Спартак», который возглавлял новоиспеченный наставник национальной команды.