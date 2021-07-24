«Рубин» неожиданно обыграл «Спартак» в матче первого тура РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл московский «Спартак» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Илья Самошников. Он отличился на 49-й минуте.

В следующем туре подопечные Руя Витории встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 30 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

«Рубин» сыграет с тульским «Арсеналом». Команды выйдут на поле 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 1-й тур

«Рубин» — «Спартак» — 1:0

Гол: 1:0 — Самошников, 49.

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