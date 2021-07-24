Глушаков рассказал, успел ли он пообщаться с новым тренером сборной России

Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков заявил, что пока не общался с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, передает «Чемпионат.com».

«Успел ли переговорить с Карпиным? Нет. Я с ним с утра до ночи общаюсь, что ли? Просто работали вместе, с уважением к нему отношусь. Если видимся, конечно, общаемся», — сказал Глушаков.

23 июля стало известно о том, что новым главным тренером стал наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось о том, что экс-футболист московского «Спартака» Николай Писарев войдет в тренерский штаб сборной России.