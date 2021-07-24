Экс-игрок сборной России объяснил, почему у Карпина получится в национальной команде

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост наставника национальной команды.

«Хороший Карпин выбор или плохой — покажет время. Я могу пожелать Валерию Георгиевичу только удачи на этом месте. Он человек с жестким характером и авторитетом, поэтому у него все может вполне получиться. Надеюсь, что ему не помешает совмещение постов в клубе и сборной», — приводит слова экс-игрока красно-белых «Чемпионат.com».

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.