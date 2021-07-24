Булыкин: назначить на пост главного тренера следовало Кунца

Бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от работы Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России, а также порассуждал над другими возможными кандидатурами на вакансию наставника национальной команды.

«Карпину будет очень и очень тяжело. Кроме того, что на него будет огромное психологическое давление, он должен еще и справляться с двумя работами — главный тренер и «Ростова», и сборной. С другой стороны, другой кандидат, Курбан Бердыев, долгое время находится вообще без работы, поэтому он тоже был не лучшим вариантом. Я считаю, что назначить на пост главного тренера следовало Штефана Кунца, но, к сожалению, не получилось», — цитирует Булыкина Sport24.

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее Булыкин заявил, что Карпин со сборной России может позволить себе любой футбол.