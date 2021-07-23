Салиховой жаль, что сборную России не возглавил Кунц

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу.

«Я знала, что Карпин – не сбитый летчик. В целом, мне жаль, что не удалось договориться с немецким специалистом – я бы хотела видеть всю вертикаль, которая бы модернизировала российский футбол. Сейчас у нас получается, что мы латаем дыры, а не строим новую структуру», — передает слова Салиховой «Чемпионат.com».

Контракт Карпина действует до 31 декабря. Он будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России по футболу.