На Первом канале рассказали, почему не показали выход сборной Украины на открытии ОИ

Пресс-служба Первого канала рассказала, почему не был показан выход сборной Украины на открытии Олимпийских игр в Токио, передает «РБК-Спорт».

«Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз», — сказала пресс-служба Первого канала.

Первый канал не стал показывать выход национальной команды Украины на церемонии открытия Олимпийских игр — 2020 в Токио. Перед выходом украинской команды трансляция прервалась рекламой. При этом в приложении Первого канала трансляцию не прерывали перед выходом украинских олимпийцев.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.