Уткин потроллил Канделаки за слова о раскрутке спорта в России

Журналист Василий Уткин прокомментировал результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного популярности спорта в нашей стране.

По результатам опроса 97% россиян не знают имени ни одного отечественного спортсмена, участвующего в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Тут кто-то на днях дал большое хвастливое интервью о том, как удалось ей раскрутить спорт в России. Не будем показывать пальцем, хотя это была Тина Канделаки.

Беспрецедентно, ###, удалось!

«Пациентка наша врушка» (с) Доктор Хаус», – написал журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что телеканал раскрутили спорт в России и теперь за те или иные спортивные турниры идет битва между различными игроками на рынке спортивных трансляций.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему 8% россиян ждут фигурное катание на летних Играх.