«Барселона» запретила игрокам смартфоны и необычные прически

Руководство каталонской «Барселоны» запретило юным игрокам клуба смартфоны и необычные прически, передает AS.

Отмечается, что смартфоны будут запрещены во время тренировок, на поле, в раздевалке и во время матчей. Дети должны будут отдать телефоны представителю команды.

Помимо этого будет уделяться особое внимание к обсуждениям между тренерами и детьми, особенно если это происходит на публике.

Руководство команды считает, что эти меры помогут вернуть порядок и дисциплину.

По итогам чемпионата Испании 2020/21 «Барселона» заняла третье место, набрав 79 очков в 38 матчах. В минувшем сезоне каталонская команда смогла забить 85 мячей, пропустив при этом 38.

Ранее Палестинская футбольная ассоциация поблагодарила испанский футбольный клуб «Барселона» за отказ от контрольного матча с израильским «Бейтаром» в Иерусалиме. В ассоциации израильскую команду считают одной из самых расистских в мире. В руководстве израильского клуба «Бейтар» заявили, что товарищеский матч с «Барселоной» отменен из-за нежелания каталонской команды играть в Иерусалиме.