Главный тренер сборной России объяснила, почему норвежских гандболисток наказали за шорты

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу была справедливо оштрафована за отказ выступать в бикини в матче за третье место на чемпионате Европы – такое мнение выразила главный тренер российской национальной команды Анна Сидоричева. Она подчеркнула, что существует регламент, которым предусмотрено наказание за такой проступок.

«Есть определенный регламент соревнований, за нарушения которого, естественно, налагаются санкции. Норвежская федерация не раз требовала разрешить другую форму, они призывали к этому. Если взять мусульманские страны, в некоторых видах спорта прописано, что девушки могут выступать в специальной форме из-за религиозных соображений. Норвежки в этом случае объясняли, что это некомфортно, требовали разрешения, но Европейская федерация гандбола, естественно, была против. В регламенте соревнований четко прописано наличие определенной формы. У нас в свое время штрафовали даже мужские команды за неправильную ширину лямок на майках. И когда мы ездили в Аргентину на Юношеские Олимпийские игры, все было очень строго, даже замеряли линейкой ширину. Это правила, потому наложение штрафа на сборную Норвегии было осуществлено по регламенту», - заявила Сидоричева «Газете.Ru».

На завершившемся в болгарской Варне чемпионате Европы по пляжному гандболу вспыхнул скандал. Женская сборная Норвегии была оштрафована на €1500 за выход на матч за третье место в шортах вместо бикини. Президент Федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио сообщил «Газете.Ru», что штраф будет заплачен, но борьба не остановится. Он заявил, что федерация рассчитывает добиться от Международной федерации гандбола права спортсменкам выбирать удобную для них форму.

Ранее норвежские гандболистки заявили, что собираются заплатить штраф и бороться за свои права.