Фанаты «Лацио» раскритиковали новичка клуба после исполнения антифашисткого гимна

Албанский новичок «Лацио» Эльсейд Хюсай по традиции клуба должен был спеть песню перед своими новыми одноклубниками. Футболист выбрал песню, которая в Италии была принята в качестве гимна антифашистского сопротивления, используемого итальянскими партизанами между 1943 и 1945 годами. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Выбор Хюсая не понравился фанатам римлян, которые известны своим фашистским уклоном. Отмечается, что несколько фанатов пришли в расположение команды для получения объяснений. Некоторые из них вывесили баннер, назвав албанского новичка клуба червем и заявив, что «Лацио» — фашистский клуб.

«Обязанность клуба — защитить одного из своих членов и исключить факт чего-либо, связанного с политикой, что, безусловно, в данном случае не имеет ничего общего с неформальным и дружеским контекстом, в котором произошел эпизод. Предсезонная подготовка команды должна продолжаться с максимальной спортивной отдачей и в атмосфере безмятежности, которая существовала до сих пор», — говорится в заявлении римского клуба.

В минувшем сезоне 27-летний Хюсай принял участие в 29 матчах во всех турнирах в составе «Наполи» и отметился тремя результативными передачами.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Эвертон» заявил, что один из футболистов отстранен от команды до конца полицейского расследования.