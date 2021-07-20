Футболист ЦСКА Зайнутдинов заявил, что Акинфеев называет всех нерусских таджиками

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поделился впечатлениями от адаптации в армейской команде, а также рассказал о своих отношениях с голкипером Игорем Акинфеевым.

«Я уже адаптировался, все ребята меня тепло приняли. Нас, нерусских, в команде много. Дядя Игорь называет всех нас таджиками, нерусскими», — сказал Зайнутдинов в прямом эфире на официальной странице ЦСКА VK.

«Ну вот что ты наговариваешь! Я тебя вообще сегодня впервые вижу», — ответил Акинфеев Бактиеру.

«Баха, мы все в СССР родились», — добавил главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.

В минувшем сезоне Зайнутдинов сыграл за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Также в Российской премьер-лиге Бактиер три сезона выступал за «Ростов», в котором за 35 матчей отметился четыре раза. Также Зайнутдинов провел 23 встречи в составе сборной Казахстана, в которых забил шесть мячей.

Ранее Игорь Акинфеев поделился мнением о возможных реформах в российском футболе.