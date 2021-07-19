Федун рассказал о главной проблеме российского футбола

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что тормозит развитие футбола в России.

Функционер заявил, что у Российского футбольного союза (РФС) нет мандата на проведение реальных реформ, а сам спорт не является экономической системой.

«Основная причина, которая все время будет тормозить развитие нашей футбольной системы, — футбол не является коммерческим проектом, бизнес-проектом. В какой-то степени он является социальным проектом, отсюда возникают все проблемы, их масса», — цитирует Федуна ТАСС.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов.

Ранее экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мнением о возможных реформах в российском футболе.